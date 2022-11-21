Terör örgütü YPG/PKK'nın Karkamış'a roketli saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 5 roket, Karkamış ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.

Saldırılar nedeniyle yaralıların olduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, terör örgütü tarafından Karkamış ilçesine 5 roket atıldığını, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.