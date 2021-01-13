Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın survivor
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 554 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 9...
Lafa gelince demokrasiyi kimseye bırakmayanlar evlatları dağa kaçırılmış annelere sahip çıkmadı
Lafa gelince demokrasiyi kimseye bırakmayanlar...
İlk CoronaVac aşısı Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı
İlk CoronaVac aşısı Sağlık Bakanı...
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu CoronaVac aşısı için 'Acil Kullanım Onayı' verdi
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz...
Güvenlik, istikrar ve refahı artırma konusunda önemli kararlar verdik
Güvenlik, istikrar ve refahı artırma...

Terör örgütü TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

Terör örgütü TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu "Kemal" kod adlı Nihat Konak, İstanbul'da yakalandı.

Terör örgütü TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tunceli Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Konak'ın, Esenyurt’ta bir adreste saklandığını belirledi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2016'da TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu tespit edilen "Kemal" kod adlı Nihat Konak'ı gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin, 1979'da Diyarbakır'da Vahdettin Ayık'ın öldürülmesi olayının faillerinden olduğu ve bu davadan tutuklu iken 1982 yılında Elazığ Cezaevi'nden örgüt üyeleri ile birlikte firar ettiği öğrenildi.

Şüphelinin ayrıca 1999’da Çankırı Valisi Ayhan Çevik’e yapılan bombalı saldırının faillerinden olduğu ve bunun yanı sıra birçok örgütsel eyleme katıldığı bildirildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.