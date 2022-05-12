Terör örgütü PKK/YPG'nin havan saldırısının ardından TSK unsurları Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu
Terör örgütü PKK/YPG'nin Gaziantep'in Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısının ardından yapılan "cezalandırma atışları" sonucu Aynularap'ın batı kesiminden dumanlar yükselmeye başladı.
GÜNCEL 12.05.2022, 21:59
Terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısı sonrasında ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları gerçekleştirildi.
Atışların ardından Gaziantep'in Karkamış ilçesinin doğu bölgesinde yer alan Aynularap'ın batısında yer alan terör örgütü mensuplarının yerleştiği bölgelerden dumanlar yükselmeye başladı.
Bölgenin TSK unsurlarınca ateş altına alınmasıyla bazı terör hedeflerinden de alevler yükseldi.
Terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Aynularap, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alıyor.
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