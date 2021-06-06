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Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu Bozkır etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonda Bozkır ve beraberindeki iki terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu Bozkır etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Buradan milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu 'Doktor Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi. Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma milletim adına teşekkür ediyorum. Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün 'kuluçka merkezi' olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz."

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