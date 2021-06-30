Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, temmuz ayıyla birlikte Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli iki yeni mekanizmanın hayata geçeceğini belirterek, "İlk olarak, ihracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatı ile 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi desteği sağlayacağız. İkinci olaraksa küçük ölçekli firmaların istihdama katkısının artırılması ve likidite sıkıntılarını azaltmak için ilave olarak istihdam ettikleri her bir kişi için KGF kefaletiyle krediye erişim imkanı sağlayacağız." dedi.

TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları, TOBB Ticaret Odaları, TOBB Sanayi Odaları, TOBB Ticaret Borsaları ve TOBB Deniz Ticaret Odaları Müşterek Konsey Toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Bakan Elvan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, küresel ekonominin geçen yıl 2. Dünya Savaşı sonrası dönemin en şiddetli daralmalarından birine şahit olduğuna dikkati çekerek, hem toplumların hem de ekonomilerin sağlığının, pandemiden ciddi şekilde yara aldığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, küresel ekonomide bir dizi yapısal dönüşüme de hız kazandırdığını ifade eden Elvan, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve değer zincirlerinin yeniden şekillenmesinin önümüzdeki dönemin en önemli gündem maddeleri olacağını söyledi.

Dolayısıyla bu konularda proaktif davranıp, sonuç-odaklı politikalar uygulayan ülkelerin rekabet güçlerini de kalıcı bir şekilde artıracaklarını ifade eden Elvan, bu noktada Türkiye'nin çok ciddi bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Elvan, sağlık alanındaki politikalara ek olarak, ekonomi politikalarında da kritik adımlar attıklarını ifade ederek, bu sayede de geçen senenin ikinci yarısında başlayan toparlanma eğiliminin, bu yılın ilk çeyreğinde de sürdüğünü aktardı.

Makine-teçhizat yatırımlarındaki artışın, yatırım iştahının güçlü olduğunu gösterdiğini belirten Elvan, "Yılın ikinci çeyreğinde, güçlü baz etkisinin devreye girmesiyle çift haneli bir büyüme oranı bekliyoruz." dedi.

Bursa ve Gaziantep’te sanayicilerle bir araya geldiklerini hatırlatan Elvan, sanayicilerin yeni yatırım yapmak istemelerinin, mevcut işlerini ve mevcut pazarlarını daha da büyütmenin peşinden koşmalarının sevindirici olduğunu ifade etti.

Elvan, yılın ilk 6 ayına ilişkin görünümün güçlü bir iktisadi faaliyete işaret ettiğini dile getirerek, "Dolayısıyla, yıl sonu büyümesinin hedeflediğimiz oranın üzerinde gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek. Malumunuz aşılanmada da çok ciddi bir ivmelenme söz konusu, bu gelişmenin de hizmetler sektörünü ve istihdamı olumlu etkilemesini bekliyoruz. Ticaret ortaklarımızdaki toparlanma, dış talebin güçlü seyrine büyük katkı veriyor.

İç talebin kontrollü bir şekilde devam etmesi ve turizm gelirlerinin artması şartıyla, ödemeler dengesi cephesinde de sorun görmüyoruz.

Kamu maliyesi tarafında da disiplini asla elden bırakmıyoruz." şeklinde konuştu.