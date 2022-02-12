Temel gıda ürünlerinde KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısına, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.Sözlerine kendisine ve eşine geçmiş olsun dileğinde bulunan herkese teşekkür ederek başlayan Erdoğan, mal ve hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulmasına 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 28. maddesi gereğince karar verildiğini söyledi.