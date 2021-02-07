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TBMM'de bu hafta gündem nadir görülen hastalıklar

Genel Kurulda, nadir görülen hastalıklar, Rabia Naz, bilişim teknolojileri bağımlılığına ilişkin araştırma komisyonu raporları ve uluslararası anlaşmalar ele alınacak.

TBMM'de bu hafta gündem nadir görülen hastalıklar

Meclis, bir haftalık aranın ardından yasama çalışmalarına yoğun bir gündemle başlayacak. Genel Kurulda, nadir görülen hastalıklar, Rabia Naz, bilişim teknolojileri bağımlılığına ilişkin araştırma komisyonu raporları ve uluslararası anlaşmalar ele alınacak.

TBMM Genel Kurulu, 9 Şubat Salı günü toplanarak, gündemdeki uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna ilişkin kanun tekliflerini görüşecek.

Genel Kurulda ayrıca 2019 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu müzakere edilecek.

Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozuklukları, ALS, SMA, DMD, MS hastalıkları, bilişim teknoloji bağımlılığının bireyler üzerindeki etkileri, tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunması, Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümleri konusunda Meclis araştırma komisyonlarının hazırladığı raporlar da Genel Kurulun gündeminde olacak.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonun Çocuk Hakları Alt Komisyonu, 11 Şubat Perşembe günü toplanarak İçişleri Bakanlığı yetkililerinin çocuk işçiliği ile alakalı kolluk kuvvetlerinin ve yerel yönetimlerin yaptığı çalışmalar, İller İdaresi Genel Müdürlüğü başta olmak üzere diğer birimlerin örnek projelerine dair sunumlarını dinleyecek.

Grup toplantıları başlıyor

TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yeniden başlayacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Şubat Çarşamba günü AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, milletvekillerine hitap edecek.

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