TBMM Başkanlığı, yerleşkesindeki kedilere sahip çıktı
TBMM Başkanı Şentop'un talimatıyla, Meclis yerleşkesi içindeki tüm kedilerin bakımı için ekip oluşturuldu; 11 noktada kediler için beslenme alanları belirlendi.
GÜNCEL 24.08.2022, 19:39
TBMM Başkanlığı, Meclis yerleşkesindeki kediler için bakımevleri kurarak, diğer kamu kurumlarına da örnek olmaya hazırlanıyor.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla, Meclis yerleşkesi içinde bulunan tüm kedilerin bakımı için bir ekip oluşturuldu.
TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığınca kurulan ekip, kedilerin mamalarından aşılarına kadar tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor.
29
hafif yağmur
Namaz Vakti 24 Ağustos 2022
|İmsak
|04:42
|Güneş
|06:15
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:56
|Akşam
|19:58
|Yatsı
|21:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|7
|2. Başakşehir
|3
|7
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Gaziantep FK
|3
|7
|5. Antalyaspor
|3
|6
|6. Adana Demirspor
|3
|6
|7. Giresunspor
|3
|6
|8. Galatasaray
|3
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. Karagümrük
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Girona
|2
|3
|10. Valencia
|2
|3
|11. Real Sociedad
|2
|3
|12. Almeria
|2
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Espanyol
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0