TBMM Başkanlığı, yerleşkesindeki kedilere sahip çıktı

TBMM Başkanlığı, Meclis yerleşkesindeki kediler için bakımevleri kurarak, diğer kamu kurumlarına da örnek olmaya hazırlanıyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla, Meclis yerleşkesi içinde bulunan tüm kedilerin bakımı için bir ekip oluşturuldu.

TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığınca kurulan ekip, kedilerin mamalarından aşılarına kadar tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor.