TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi büyüteceğiz ve bölgemizin en güçlü aktörlerden biri haline getireceğiz

Mustafa Şentop, Tekirdağ İmam Hatip Lisesi Mezunları Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de ilk kurulan imam hatip okullarının zor şartlar içerisinde faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

İHL'lerin devlet-millet bütünleşmesini sağladığını ifade eden Şentop, devletin değerleriyle milletin değerlerinin bütünleşmesinin önemine vurgu yaptı.

"Devleti, milletin devleti haline getiren, devlet-millet bütünleşmesidir." diyen Şentop, "Zaten 20 yıldır yürütülen siyasi mücadelenin de temel hedefi budur. Nitekim Türkiye'nin tarihine baktığımızda da imam hatip liseleriyle Türkiye'nin siyasi tarihini birbirine paralel yürüdüğünü, paralel gelişmeler içerdiğini görüyoruz. Ne zaman Türkiye'de temel haklar ve özgürlüklerle ilgili, anayasal düzenle ilgili, demokrasiyle ilgili birtakım tehditler ortaya çıkmış, kısıtlamalar meydana gelmiş; darbeler yapılmış. En büyük zararı gören imam hatipliler olmuş." ifadesini kullandı.