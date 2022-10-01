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TBMM Başkanı Şentop: Türkiye barıştan yana çalışmasını sürdürecektir

GÜNCEL 01.10.2022, 14:36
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye barıştan yana çalışmasını sürdürecektir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılışı dolaysıyla TBMM Genel Kurulu'nda sunuş konuşması yaptı. Şentop, "Değişen şartlar ne olursa olsun bazı devletlerin ikiyüzlü tavırları, savaşı destekler politikaları devam etse de Türkiye barıştan yana çalışmasını sürdürecektir." dedi.

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