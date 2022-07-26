TBMM Başkanı Şentop, TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı

CHP, dün 120 imzayla TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantıya çağrılması talebinde bulunmuştu.

Alınan bilgiye göre TBMM Başkanı Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, siyasi parti gruplarına yazı gönderdi. Şentop yazıda, TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan açıklama

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunun 1 Ağustos Pazartesi günkü olağanüstü toplantısına katılmayacaklarını açıkladı.

TBMM İçtüzüğü ve teamüllerine işaret eden Ünal, "Olağanüstü toplantı çağrısına baktığımızda CHP'nin, hiçbir parti grubunu bilgilendirmemesi, kendi ittifak ortakları dahil bu konuda bir bilgi vermemesi, öncelikle siyasi parti gruplarına ve şu anda sahada olan, çalışan 600 milletvekilinin iradesine karşı bir saygısızlık ve siyasi nezaketsizlik." ifadesini kullandı.

Sağlıkta şiddet, tıbbi hatalı uygulamalar, uzmanlık eğitimi, hekimlerin emekliliği, maaş ve ek ödemeyle ilgili yaptıkları düzenlemelerin ortada olduğunu dile getiren Ünal, "CHP herhangi bir çözüm amacıyla mı yoksa bu konu üzerinden bir siyasi şov ve siyasi rant elde etmek amacıyla mı bu çağrıyı yaptı? CHP, son dönemde geliştirdiği yöntemlerle Meclisin siyasi etiğine, teamüllerine uygun olmayan davranışlar içinde." dedi.

Ünal, muhalefetin tavsiyeleri, projeleri, önerileri olacağını, iktidarın ortaya koyduğu gerçekleştirme iradesinin asıl olduğunu vurgulayarak, "Bu yüzden biz 20 yıldan beri 'Onlar konuşur, AK Parti yapar.' diyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin AK Parti iktidarında 70 yıllık sorunlarını çözdüğünü ve bugünün sorunlarını konuşacak duruma geldiğini belirten Ünal, "Bu, AK Parti liderliğinin ve AK Parti'nin sorun çözme kapasitesinin bir gereği ve sonucu. Bugün AK Parti yalnızca Türkiye'nin sorunlarını çözen bir parti değil, küresel ölçekte sorun çözen bir parti." ifadelerini kullandı.