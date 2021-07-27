TBMM Başkanı Şentop'tan Tunus açıklaması: Anayasayı askıya alabilmek gibi bir durum söz konusu olamaz

TBMM Başkanı Şentop, "Bizim arzumuz Tunus halkının hak ettiği şekilde, kendi iradesiyle, Anayasal düzenin ve hukuk kurallarının işlediği bir yönetimle yönetilmesidir." dedi.

"Anayasa'daki tasarımı itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kendisinden kaynaklanan bir sorun yok. Sistemin temel özelliği hükümeti doğrudan halkın seçmesi." ifadesini kullanan Şentop, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini somutlaştırın. İlkesel bazdaki tartışmalardan sonuç alabilmek mümkün değil." şeklinde konuştu.