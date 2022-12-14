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TBMM Başkanı Şentop'tan, Kılıçdaroğlu'nun "referandum" iddiasına yalanlama
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa değişikliğinin TBMM'de onaylansa bile "referanduma" götürüleceği iddialarını yalanladı.
GÜNCEL 14.12.2022, 15:43
Meclis Başkanı Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "referanduma" yönelik iddiasına ilişkin sorusuna, "Külliyen yalan." yanıtını verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir araya geldiği bir grup gazeteciye "Anayasa değişikliği teklifi referandum aralığının üstünde çıksa da referanduma götürülecek. Meclis Başkanı söylüyor." iddiasında bulunmuştu.
Kaynak: AA
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