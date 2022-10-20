TBMM Amasra'daki maden kazasını araştıracak

Genel Kurulda, siyasi parti gruplarının, Amasra'daki maden kazasının araştırılmasına ilişkin önergeleri, birleştirilerek ele alındı.

Önerge üzerinde İYİ Parti grubu adına konuşan Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, "41 canımızı kaybettik. Artık bundan sonra biz her türlü katkıyı vermeye, her türlü desteği vermeye hazırız. Bu olan hadiseler, iş kazaları da dahil, maden kazaları da dahil artık bu ülkenin kaderi olamaz." dedi.

Türkiye Taşkömürü İşletmelerinin toplam üretiminin Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 10'unu bile karşılamadığını söyleyen Yaşar, "O zaman demek ki üretimden vazgeçmemiz de mümkün değil. Zaten bu tür olayların arkasından hep şu olur; 'İşçi çıkaralım, fabrikaları kapatalım.' Öyle değil, inadına gerekli tedbirleri alalım ve üretime devam edelim." ifadelerini kullandı.

Bu komisyonun, bu konuda son araştırma komisyonu olmasını dileyen Yaşar, devletin, bu alana, başta bu işletmelerin modernizasyonu dahil çok ciddi rakamlar ayırması gerektiğini belirtti.

"İncelemeler tamamlanmadan afaki yorumlar yapmak yanlış"

MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin, bu tür faciaların bir daha yaşanmaması için gereken tedbirlerin alınması amacıyla yapılacak tüm araştırmaları, soruşturmaları ve kurulacak komisyonların her türlü faaliyetlerini destekleyeceklerini söyledi. Çetin, "Amasra'daki patlama ortak acımızdır, milletimizin tamamı bu elim kazayla sarsılmıştır. Dileğimiz, bundan sonra aynı acılarla karşılaşmamaktır. Türkiye güçlü bir devlettir, her sorunun üstesinden gelecek kabiliyettedir. Yeter ki bir olalım, el birliği yapalım ve dayanışma içerisinde bulunalım." görüşünü paylaştı.

Grizu patlamasının tam olarak nerelerde nasıl gerçekleştiği ancak ocak içi şartların uygun hale gelmesinden sonra, uzmanların yerinde yapacakları incelemelerin ardından belirleneceğini belirten Çetin, incelemeler tamamlanmadan afaki yorumlar yapmanın yanlış olacağını söyledi.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, bu kazanın neden meydana geldiğini sorarak, iktidarın her zaman benzer refleksleri gösterdiğini savundu.

Bunun bir "sınıf katliamı" olduğunu ileri süren Turan, "Niye Soma'da hesap sormadınız? Niye heyeti değiştirip de oradakileri beraat ettirmeye ya da cezalarını hafifletmeye dönük adımlar attınız?" diye sordu.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, dünyada madenlerdeki sorunların 1970'li yıllarda çözüldüğünü, Türkiye'nin ise maden kazalarında dünyada birinci olduğunu iddia etti.

Demirtaş, Türkiye Taşkömürü Müdürlüğünün, Türkiye'ye madencilik bilgisini ve donanımını aktaran stratejik bir kurum olduğunu belirterek, "AK Parti iş başına geldikten sonra kurum gitgide gerilemiştir. Kurum bilerek veya kasten çürümeye terk edilmiştir." dedi.

"Şeffaflığın gücü kullanılacak"

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendi yetkisini kullanacağını ve bunun kanun, mevzuat, yönetmelik, vicdani yanlarıyla alakalı kullanılan iradeler, inisiyatiflerle alakalı da yerinde bizzat araştırmalar yapılacağını belirtti. Yıldız, "Bir şeyin kanuni olması, onun vicdani olup olmadığını göstermez. Biz, TBMM'deki bütün grubu bulunan partilerin, bununla alakalı komisyona verecekleri katkılar, inşallah bunu belirlemiş olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bir insanın kanun karşısındaki haklı oluşunun, bütün vicdanları aynı oranda rahatlatmayabileceğinin altını çizen Yıldız, "Burada herhangi bir suçun savunulması tabii ki söz konusu olmaz, suç ithamının da hemen kolay olamayacağı gibi." dedi.