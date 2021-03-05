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Tatvan'da düşen askeri helikopterin enkazındaki incelemeler sürüyor

Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde dün kaza kırıma uğrayan askeri helikopterin düştüğü bölgedeki incelemeler sürüyor.

Tatvan'da düşen askeri helikopterin enkazındaki incelemeler sürüyor

Askeri helikopterin düştüğü Çekmece köyü kırsalına sabah saatlerinde çok sayıda askeri personel ve AFAD ekibi geldi.

Köy çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan askerler, inceleme yapacak ekibin dışında kazanın olduğu bölgeye geçişe izin vermedi.

Kazanın olduğu yere giden askeri personel de enkazda incelemelerini sürdürdü.

Türk Kızılay Bitlis Şubesi ekipleri de köyde görev yapan askeri personel ile arama kurtarma ve sağlık ekiplerine çorba ve çay ikramında bulundu.

Kaza kırım ekibinin incelemelerinin ardından enkazın bölgeden kaldırılacağı belirtildi.

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