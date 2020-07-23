Tatil paketi satın alırken 'dikkatli olun' uyarısı

Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan, AA muhabirine, özellikle son yıllarda tatil üzerinden dolandırıcılık olaylarının arttığını, hangi konseptte olursa olsun seyahat acentelerinden ya da otellerin resmi sitesinden tatilin satın alınmasında avantaj bulunduğunu söyledi.

Acentenin iyi kontrol edilmesini öneren Turhan, son zamanlarda dolandırıcılıkla ilgili çok haber okuduklarını dile getirdi.

Dolandırıcılık yapan acentelerin, TÜRSAB belgesi olmadığına, paravan siteler üzerinden satışlar gerçekleştirdiğine değinen Turhan, satışların sosyal medya üzerinden yapıldığını ifade etti.

Bazı otel gruplarının yıllardır aynı isimle ve hizmet kalitesiyle devam ettiğini anlatan Turhan, sık sık isim değiştiren otellere dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

"Otelle ilgili yorumlar manipüle edilebiliyor"

Turhan, otelle ilgili yorumlara çok itibar edilmemesini gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sık sık isim değiştiren otellerin geçmişini mutlaka kontrol edin. Otelle ilgili yorumlar manipüle edilebiliyor. 'Otelde yüzde 50 dev kampanya, dev indirim' gibi kelimeler kesinlikle dolandırcıların kullandığı kelimelerdir. Kelime oyunlarına gelmeyin. Erken rezervasyon dışında bir otel çok önemli bir olay olmadığı sürece yüzde 10'un üstünde indirim kampanyası duyurmaz. Salgın sürecinde, otellerin boş olduğu süreçte bile yok. Çok nadirdir bazı acenteler yüzde 15'lere kadar çıkabiliyor. "

Tatil paketi satın alınan otelin web sitesinin kontrol edilmesi gerektiğine işaret eden Turhan, paravan siteler açılarak, otellerin sayfalarına tek harf eklenerek birebir kopyalanabildiğini bildirdi.

"Gece satın almayın"

Mağdur olmamak için dikkatli olunmasını isteyen Turhan, şöyle devam etti:

"Eğer tatil paketini, otelin web sitesi üzerinden alacaksanız, mecbur kalmadıkça gece almayın. Bazı dolandırıcılar, paravan web sitesi açıyor. Bunu özellikle 21.00-05.00 saatlerinde yapıyorlar. Gündüz yakalanmamak ya da otelin haberi olmaması, müdahale etmemesi için yapıyorlar. Otelin sayfasını birebir kopyalıyorlar. Müşteri de 'Çok iyi kampanya yapmışlar.' diyerek, dolandırılabiliyor. O yüzden gece satın almalardan kaçının. Otelin web sitesinin uzantısına dikkatli bakın. TÜRSAB üyeliği olan yıllardır faaliyet gösteren acentelerden veya otellerden tatil satın alın. Her zaman avantaj sağlar, garantördür."

"Mutlaka teyit alsınlar"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu da tatil paketi satın alırken farklı kanallardan teyit alınması uyarısında bulundu.

Tatilin, otellerin resmi web sitesinden alınmasını öneren Kavaloğlu, "Dolandırıcılar, farklı web siteleri üzerinden yapıyor. Otelin resmi web sayfasını kopyalayıp mutlaka harf, nokta veya rakam ekliyor. İnsanlar otelin resmi sitesi olduğundan emin olsun, tesisin kendi telefonunu mutlaka arasın, maille de teyit alsın." dedi.

Kavaloğlu, hiçbir otelin normal acentelerin, tur operatörlerinin verdiği indirimden daha yüksek indirim vermeyeceğini, sosyal medyadaki indirim reklamlarına itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.

"Son günlerde dolandırıcılık olayları yaşanmaya başladı"

TÜRSAB Fethiye Yöre Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal, tatil satın alan kişilerin, acentenin TÜRSAB'a kayıtlı olup olmadığını kontrol etmesi gerektiğini belirtti.

Son günlerde otel ve villaların resmi sitelerini kopyalayarak, dolandırıcılık olaylarının yaşanmaya başladığını dile getiren Uysal, "Bu konuda da vatandaşlarımız, TÜRSAB bölge temsilciliklerden, satın aldıkları tatilin acenteye kayıtlı olup olmadığını sorgulamasını tavsiye ediyoruz." dedi.