Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Yangınlara karşı hava ve kara gücümüzü daha da güçlendiriyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü'nde 2022 Yılı Orman Yangınları Hazırlık Değerlendirme Toplantısı düzenledi.

Toplantıyı düzenlemelerindeki temel hedefin orman yangınları konusundaki hazırlıkları aktarmak olduğunu belirten Kirişci, yaz aylarının geldiğini, havaların ısınmasının orman yangınları ihtimalini artırdığını söyledi.

Kirişci, orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri almak için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, ormanların, bu işe gönül vermiş yaklaşık 40 bin personelle korumak, geliştirmek ve yeşil vatanı gelecek nesillere aktarmak için mücadeleye devam ettiklerini kaydetti.

Bir yandan orman yangınlarını önleyici sistemleri hayata geçirirken, diğer yandan her yıl 600 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını bildiren Kirişci, "2023 yılı hedefimiz, 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak ve böylelikle 2002'de 20,8 milyon hektar olan orman alanımızı 23,4 milyon hektara ulaştırmaktır." dedi.

Uluslararası Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi 2020 raporuna göre, Türkiye'nin ağaçlandırmada Avrupa'da birinci, dünyada ise 4'üncü sırada olduğunu aktaran Kirişci, işlerinin sadece ormanları korumak, ağaç dikmek, yangın söndürmek değil, aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sunmak, orman köylüsünü kalkındırmak ve kırsalda yaşayan vatandaşlara ek gelir kaynakları sunmak olduğunu söyledi.

Kirişci, bu çerçevede orman köylüsüne önemli bir katma değer sunan ve 2002'de 31 bin ton olan odun dışı orman ürünleri üretimini 2021'de 928 bin tona çıkardıklarını, 2023 hedeflerinin ise 1 milyon 200 bin ton olarak gerçekleşeceğini kaydetti.

Artan üretime paralel olarak ihracatı da büyük bir ivmeyle sürdürmeye çalıştıklarını ifade eden Kirişci, 2002'de 39 milyon dolar olan odun dışı orman ürünleri ihracatının 2021'de 1 milyar 600 milyon dolara yükseldiğini, 2023 hedeflerinin ise 2 milyar dolar olacağını bildirdi.