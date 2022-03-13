Tarihi Gelibolu Yarımadası destanlaşan zaferin 107. yıl dönümüne hazırlanıyor

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'ta tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yapılacak törenler için hazırlıklar sürüyor.

GÜNCEL 13.03.2022, 18:04
Tarihi Gelibolu Yarımadası destanlaşan zaferin 107. yıl dönümüne hazırlanıyor

Türk tarihinin altın sayfalarından olan, eşsiz kahramanlıkların yaşandığı, vatan ve millet sevgisinin sembolleştiği, ülkenin her köşesinden gelen gençlerin kutsal saydığı değerler için canını feda ederek, "Çanakkale geçilmez" destanını yazdığı bölgede, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinesindeki ekipler titizlikle çalışıyor.

Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Başkanlığı Şehitlikler ve Anıtlar Peyzaj Uygulamaları Koordinatörlüğünce, bölgede peyzaj düzenlemesi yapılmasının yanı sıra belirlenen kısımlar yeşillendirilip, zemin temizlendi.

Hisarlık Tepe üzerinde yer alan 41 metre yüksekliğindeki Şehitler Abidesi çevresinde yapılan çalışmayla, Türk bayrağını simgeleyecek kırmızı ve beyaz renkte 12 bin şakayık ekildi.

Abide bölgesi ve Morto Koyu'ndaki helikopter pistlerinin etrafında iniş ve kalkışlarda tehlikeleri önlemek için diri örtü temizliği, abideye ulaşan alternatif yollarda da yol kenarı temizliği yapıldı.

Katılımcıların oturma düzenini sağlayacak tribünlerin kurulumu ise sürüyor.

Törenler kapsamında alanda görev yapacak askeri birlikler de provalarını yapıp son hazırlıklarını gerçekleştiriyor.

"Tarihi alandaki son hazırlıklarımızı yapıyoruz"

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine, Çanakkale Deniz Zaferi'nin bu yıl da büyük bir coşku ve gururla kutlanacağını belirtti.

Kaşdemir, "Çanakkale olarak 18 Mart'a hazırız. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinliklerine hazırlanmak için çalışıyoruz. Bu yıl 18 Mart törenlerimiz inşallah daha güzel olacak. Çünkü hem zafer günümüz hem de Türk milletinin yapmış olduğu çok önemli bir işin, köprünün açılışı olacak." dedi. 

Çanakkale'nin 18 Mart'ta Türkiye'nin son zamanlarda gördüğü en büyük, anlamlı buluşmasından birine ev sahipliği yapacağını kaydeden Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Dünyada mühendislik harikası olarak gösterilen boğazın bağrında bir gerdanlık gibi duracak olan ve Türk milletinin evlatlarının yapmış olduğu büyük eseri Sayın Cumhurbaşkanımızın, gelen misafirlerimizin, Türk milletinin katılımlarıyla hep beraber açmış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın, devlet erkanının, halkımızın katılımlarıyla beraber yine büyük bir gururla Çanakkale Deniz Zaferimizi kutlayacağız."

"Dünyanın örnek gösterdiği büyük bir işi başarmanın gururunu yaşıyoruz"

Çanakkale Deniz Zaferi'nin Türk milletinin tarihindeki en müstesna sayfalardan birisi olduğuna işaret eden Kaşdemir, şöyle devam etti:

"O gün biz bu milleti, devleti, vatanı, bayrağı, kutsal değerleri korumak için bu topraklardan dünyaya meydan okuduk. Vatan, millet, kutsal değerler söz konusu olduğunda canını hiçe saymanın göstergesi olan Çanakkale ruhu bu topraklarda doğdu. Çanakkale ruhunun temsilcileri Seyit Onbaşılar, Yüzbaşı Yusuf Kenanlar, Cevat Paşalar, Selahattin Adil Paşalar, Gazi Mustafa Kemaller bu topraklarda dünyaya meydan okudular ve Mehmetçik ile büyük bir savunma savaşı verdiler. Mehmetçik çok iyi savaştı, komutanları çok iyi sevk ve idare etmeyi bildi. Biz bu topraklarda haklı bir gurur, zafer yaşadık." 

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