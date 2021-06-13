Taksiciler kendilerine koronavirüs aşısında öncelik tanınmasından memnun

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, yaptığı açıklamada, tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının taksicileri de her yönüyle çok etkilediğini söyledi.

Salgında İstanbul'da taksicilerin iş oranının bazı dönemler yüzde 20'lere kadar gerilediğini belirten Aksu, "Bir ara yüzde 50 seviyesine çıktı. Şu anda da iş oranımız yüzde 50 seviyelerinde. Bayağı bir iş kaybına uğradık. Taksici esnafımızı pandemi süreci her sektörü olduğu gibi çok kötü etkiledi. Konuyla alakalı Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden hibe desteği talebinde bulunduk. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız taksici esnafımıza hibe desteği verdi." diye konuştu.

Eyüp Aksu, İstanbul'da 17 bin 395 taksi bulunduğunu, taksilerin kullanım yaş şartının 6 yıl olması nedeniyle bu yaşı dolduran taksileri yenilemek zorunda kaldıklarını anlattı.

"Araç bedelleri çok arttı"

Bundan 3 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla taksilere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti tanındığını ve bunun süresinin dolduğunu dile getiren Aksu, şunları kaydetti:

"Şimdi araçlarımızı tekrar yenilememiz lazım. 6 yaşını dolduran araçlarımız var. Araç bedelleri çok arttı. Cumhurbaşkanımızla Maliye Bakanımızla görüştük. Konuyu anlattık, kendileri de söz verdiler. Eğer tekrar Cumhurbaşkanımız ÖTV muafiyetini taksilere sağlarsa, araçlarımızı tekrar değiştireceğiz. İstanbul halkına en iyi şekilde, kaliteli hizmet vermeye çalışacağız. En kısa zamanda Cumhurbaşkanımızdan ÖTV muafiyeti hakkında talebimizi yenilemek istiyoruz."

"Ambulans hizmeti yapıyoruz"

Çok sayıda taksicinin koronavirüse yakalandığını ve bazı arkadaşlarının salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini anlatan Aksu, şöyle devam etti:

"Bayağı arkadaşlarımız bu süreci çok sıkıntılı, ağır bir şekilde geçirdiler. Şimdi bildiğiniz üzere sağlık çalışanlarından sonra en fazla pandemi sıkıntısı çeken esnaf taksici esnafımız. Hasta pozitifse sorma şansımız yok. 'Pozitif misin? Negatif misin?' Alıyoruz hastaneye götürüyoruz. Hastaneden çıkan yolcuyu evine geri getiriyoruz. Ambulans hizmeti yapıyoruz. Türkiye genelinde sağlık çalışanlarından sonra en fazla pandemiyle karşı karşıya kalan meslek grubu biziz. Riskli meslek grubu olduğumuz için aşılamada öncelik istedik. Bizlere de aşıda öncelik hakkı tanındı. Bütün ulaşım camiasında çalışan arkadaşlarımızın acil bir şekilde aşı olmaları lazım. Taksi, dolmuşçu esnafımıza ve çalışan şoför arkadaşlarımıza aşı önceliği tanıyan Sağlık Bakanımıza ve ekibine İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak çok teşekkür ediyoruz."

Aksu, İstanbul Teknik Üniversitesinin geçen yıl İstanbul'daki taksi sayıları üzerine bir rapor hazırladığını anlatarak, raporda İstanbul'da taksi sayısının yeterli olduğunun açıkça ifade edildiğini savundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) kentte 5 bin taksi plakası artışı ile alakalı bir projesi olduğunu anımsatan Aksu, bu talebin 6 kez İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME) gündemine getirildiği ve her seferinde oy çokluğu ile reddedildi bilgisini verdi.