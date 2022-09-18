Suriye sınırında 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye sınırında teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucu bir askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını, tespit edilen hedeflerin ateş altına alınmasıyla ilk belirlemelere göre 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.