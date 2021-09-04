Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı tehdidine karşı Nene Hatun Acil Müdahale gemisi ile birlikte Seyit Onbaşı Yakıt Toplama gemisi de Samandağ bölgesinde devriye, önlem ve müdahale çalışmalarına katıldı.
Suriye kaynaklı petrol sızıntısını temizlemek için 2 Türk gemisi çalışmalarını sürdürüyor
Hatay açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizleme çalışmalarında Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ve Seyit Onbaşı Yakıt Toplama Gemisi'nin müdahale çalışmalarına devam ettiği bildirildi.
04 Eylül 2021 Cumartesi 23:38