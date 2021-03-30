Stratejik hedeflerimizin ilki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sahip çıkmaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, "13. Olağan Büyük Kurultayımızın hazırlıklarını gerçekleştirmek maksadıyla toplantılarımıza ara vermiştik. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü olan 18 Mart'ta tarihi buluşmamızı, örnek gösterilecek demokratik şölenimizi aziz dava arkadaşlarımızın irade ve iştirakiyle icra ettik." ifadelerini kullandı.

KOVİD-19 salgını nedeniyle katılımı sınırlı tutmaya, maske ve sosyal mesafe tedbirlerine azami riayet etmeye dikkat ve titizlikle özen gösterdiklerini belirten Bahçeli, "Elbette salonlara sığmayıp taşmayı isterdik. Elbette dileyen, isteyen, heves eden her insanımızla, her dava arkadaşımızla görüşmeyi, ortak bir heyecanda birleşmeyi arzu ederdik. Fakat salgının yol açacağı tehlikeleri düşünerek davetli sayımızı mümkün mertebe kısıtlı tuttuk. Buna rağmen 13. Olağan Büyük Kurultayı'mız muhteşem bir atmosferde gerçekleşmiştir." diye konuştu.

MHP'nin çok mühim bir demokratik etabı yüz akıyla geride bıraktığını kaydeden Bahçeli, siyasi partilerin, demokrasi hayatının vazgeçilmez ögeleri olduğunu, parti kongrelerinin hem geçmişin mütalaa ve muhasebesine, hem de gelecek hedeflerin mukavele, muhakeme ve muhtevasının tezahürüne bir fırsat, bir ortam, bir vesile olduğunu dile getirdi.

"Gayemiz daha kudretli bir devlettir"

MHP 13. Olağan Büyük Kurultayının, Türkiye'nin kritik bir dönemecinde, siyasi, ekonomik ve diplomatik zorlukların çetrefilleştiği bir kavşak noktasında vuku bulduğuna dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:

"18 Mart 2021 tarihinde, Anadolumuzun sazıyla, sözüyle, ruhuyla kenetlendik. Şehitlerimizin haysiyetiyle, hatırasıyla, hamiyetiyle sözleştik. Yurdumuzun oyunuyla, onuruyla, oğul vermiş haşmetiyle bütünleştik. Toprağımızın acısıyla, hüznüyle, sevinciyle birleştik. Milletimizin iradesiyle, itibarıyla, varoluş kıvancıyla bilendik. Semahın hasretiyle, semanın huzuruyla, sevginin engin ufkuyla kaynaştık. Beşeriyeti zelzele gibi sallayan salgın hastalığa rağmen, yüreğimizdeki heyecanla, gönlümüzdeki kızıl elma ülküsüyle, aklımızda Türkiye sevdasıyla istiklal için 'birlik' dedik. Küresel senaryolara, zalim planlara, iç ve dış husumet cephesine meydan okuyarak istikbal için 'dirlik' dedik. Türklüğün boynunu bükmek, Türk milletini boyunduruk altına almak için vaziyet kollayanlara, ortam yoklayanlara sarsılmaz bir inançla seslenerek kazananın Türkiye olacağını haykırdık. Demem odur ki, istiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak. Gayemiz daha güçlü bir Türkiye'dir. Gayemiz daha müreffeh bir millettir. Gayemiz daha kudretli bir devlettir. Bu mücadelede, üç hilal mücevher gibi parlayan şuurumuzun ziyneti, Bozkurt ise kutlu ülkülerimize giden yolun Ergenekon'dan beri kılavuzudur. Yaşanmış geçmişin yazılmış sayfaları nereden gelip nereye gitmek istediğimizin her yönüyle belgesi niteliğindedir."

Çile çekseler de ilkelerine çizik çekmediklerini dile getiren Bahçeli, "Mahkum olsak da, irademize mahcubiyet lekesi düşürmedik. Zindana girdik, 'Vatan sağ olsun' dedik. Şehit olduk, 'Vatan bölünmez' dedik. Gözyaşlarını içimize akıtıp, Allah bes baki heves dedik. Satanlardan, kaçanlardan, korkanlardan, dönenlerden, yılanlardan, yorulanlardan, ilk sallantıda yoldan sapanlardan olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Ülkücü yaşadık, ülkülerimizi fazilet ve fedakarlık ruhuyla yaşattık." diye konuştu.