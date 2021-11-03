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Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında manipülatif paylaşım yapan 30 kişiye yasal işlem

Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra manipülatif paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 30 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında manipülatif paylaşım yapan 30 kişiye yasal işlem

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü anımsatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kastedilerek #ölmüş hashtagi (etiket) başlatıldığına rastlanmıştır. Bahse konu hashtag altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif nitelikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler/çalışmalar başlatılmıştır.

Yalan, mesnetsiz ve dezenformasyon ihtiva eden paylaşımlar hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere gönderilmektedir."

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