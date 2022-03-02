Son Dakika: Ve beklenen haber geldi... Türkiye'de maske zorunluluğu kalktı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi;

2 yıllık mücadelede şimdi sıra salgını toplumumuzun hakim unsuru olmaktan çıkarma. Bazı serbestliklerle morallerimizi yenilemekte. Birazdan sizinle paylaşacağım kararlar mutlak bir mutabakatla alınmış kararlar değildir. Bakanlık olarak aldığımız kararlar şöyle; Bundan sonra açık havada maske

kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak artık şart değil.

Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hastalık olmayan belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

Okullarda 2 vaka çıkması durumunda sınıfın kapatılması uygulaması kaldırılacaktır.

Bakan Koca: Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz