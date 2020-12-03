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Son Dakika Siirt'te 5.0 şiddetinde korkutan deprem!

Bölgede büyük deprem olur mu? Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı..

Son Dakika Siirt'te 5.0 şiddetinde korkutan deprem!

AFAD, son dakika açıklamasına göre depremin merkez üssünün Siirt'in Kurtalan ilçesi olduğunu sarsıntının şiddetinin de 5 olduğunu bildirdi. Kandilli de depremin şiddetini 5.1 olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan, Siirt depremi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Depremin derinliği 20 kilometre olarak açıklanırken, büyüklüğü 5.0 olarak ölçüldü. Son dakika bilgisine göre depremin merkezinin Siirt'in Kurtalan ilçesi olduğu ifade edildi. Son dakika açıklamasında bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Siirt'te yeni bir depremin beklenmediğini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
DepremSivasŞırnakDİyarbakirAFADKurtalan
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