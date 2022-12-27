Son Dakika
Son Dakika! Müge Anlı'da Kayıp Arife Gökçe Sapığı Tarafından mı Öldürüldü?
ATV ekranlarının en sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kaçırıldığı iddia edilen 5 çocuk 12 torunlu Arife Gökçe öldürüldü mü? katil zanlıları Sinan ve Kadir canlı yayında birbiriyle yüzleşti. Hakkındaki tüm iddiaları kabul etmeyen Kadir, gerçekler neyse ortaya çıkar dedi. Sinan ise Kadir'in kendisinden Hamide Hanım'ın ev adresini de istediğini söyledi.
GÜNCEL 27.12.2022, 14:04 27.12.2022, 14:12
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Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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