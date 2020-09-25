Son bir haftadır alınan tedbirler sayesinde vaka artış hızımız kontrol altına alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Valiliğini ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımız kontrol altına alındığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirdik. Samsun'da ise son bir haftada temaslı takiplerimiz 9 saate inmiş oldu." dedi.

Bakan Koca, "Hastalığı hafife almak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmemek bizi tekrar istemediğimiz tablolarla karşı karşıya bıraktı." diye konuştu.