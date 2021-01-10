Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs kanal 7 emanet dizisi turkcell teknoloji yönetimi ve güvenlik direktörü feridun aktaş
Basın özgürlüğünden vazgeçmeyeceğimiz gibi istismar edilmesine de müsaade etmeyeceğiz
Basın özgürlüğünden vazgeçmeyeceğimiz gibi istismar...
Son bir ayda 226 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir ayda 226 terörist...
Diyarbakır'da şehit Jandarma Uzman Çavuş Çelik için tören düzenlendi
Diyarbakır'da şehit Jandarma Uzman Çavuş...
SMA hastası çocuklarımızın tedavisi ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz
SMA hastası çocuklarımızın tedavisi ile...
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 9...

Son bir ayda 226 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son bir ayda 8'i büyük, 35'i orta çaplı 43 operasyon icra edildiğini, yurt içi ve sınır ötesinde 226 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son bir ayda 226 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkesinin ve milletinin güvenliğini sağlamak için yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada operasyonların gece-gündüz, dağ-bayır demeden büyük bir kararlılıkla devam ettiği belirtilerek, terörle mücadelenin "en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar" süreceği vurgulandı.

Bu kapsamda son bir ayda yurt içi ve dışında 8'i büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere 43 operasyon icra edildiği, operasyonlar sonucu 226 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.