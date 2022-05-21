SOLOTÜRK, yeni manevrasıyla F-16 sınırlarını aştı

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri timi SOLOTÜRK, "Kobra Manevrası" olarak bilinen "alçak irtifada en düşük hızda uçağın burun yukarı şahlandırılarak düz uçuşun muhafaza edilmesi" hareketini dünyada ilk kez F-16 savaş uçağıyla gerçekleştiren gösteri ekibi oldu.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri timi SOLOTÜRK, çok sayıda farklı manevrayı 11 yıldır başarıyla icra ediyor.

SOLOTÜRK pilotları Binbaşı Emre Mert ile Binbaşı Murat Bakıcı, uzun süren çalışmalar sonrasında "alçak irtifada en düşük hızda uçağın burun yukarı şahlandırılarak düz uçuşun muhafaza edilmesi" hareketini dünyada ilk kez F-16 ile gerçekleştirmeyi başardı.

SOLOTÜRK, yeni hareketi 2022 gösteri paketine ekledi.

F-16'yı en düşük irtifada, en düşük hızda uçuran gösteri ekibi

Pilot Binbaşı Emre Mert, SOLOTÜRK'ün bulunduğu Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Uçakların arka kısmındaki "nozzle" sisteminin diğer uçaklarda hareketli, F-16'da ise sabit olduğunu belirten Mert, bu sisteme sahip uçakların "Kobra Hareketi" olarak bilinen manevrayı yapabildiğini anlattı.

Emre Mert, "Kobra Hareketi, uçağın belli bir sürate geldikten sonra süratini minimum düzeye düşürüp burun yukarı uçağın belli bir süre tutunmasını sağlamaktır. Dünyada bu hareketi, F-16 ile en düşük irtifada, en düşük hızda yapan ilk gösteri ekibiyiz. F-16'yı en düşük irtifada, en düşük hızda uçuran gösteri ekibiyiz. Düşük irtifada düşük sürat en tehlikeli bölgedir. Biz bu hareketi düşük irtifada düşük süratte yapıyoruz. Bu hareketin çalışmalarını, eğitimlerini uzun süre yaptık. Emniyetli tarafta kalacak şekilde bu hareketi gerçekleştirdik." dedi.

Mert, "SOLOTÜRK Kalkışı", "SOLOTÜRK Tonosu" gibi hareketlerin dünya literatürüne girdiğini hatırlattı.

F-16 savaş uçağıyla bugüne kadar 3 bin 600 saat uçuş gerçekleştiren Mert, gösterilerinde yurt dışı ve içinde Türk milletinin gücünü, kudretini, Türk pilotlarının kabiliyetlerini göstermeye çalıştıklarını söyledi. 2022 için de güzel bir gösteri paketi hazırladıklarını dile getiren Mert, 20 dakika süren gösterileri yapabilmek için uzun süre çalıştıklarını kaydetti.

Mert, Türk milletini temsil ettiklerini, yurt dışındaki gösterilerde de bu bilinçle hareket ettiklerini vurguladı.

Gösterilerde 22 farklı hareket sergileniyor

SOLOTÜRK Pilotu Binbaşı Murat Bakıcı ise 2007'den itibaren F-16 pilotluğu yaptığını, geçen yıl SOLOTÜRK ailesine katıldığını söyledi.

Bakıcı, 2022 için hazırladıkları gösteri paketinde yeni manevra ve hareketlerin yer aldığını, yavaş uçuşa geçiş sırasında yapılan "Kobra Hareketi"nin de pakete alındığını ifade etti.

Yeni gösteri paketine "ters tırmanış hareketi"nin de eklendiğini belirten Bakıcı, toplam 22 hareket sergilediklerini bildirdi.

Murat Bakıcı, "Gösterilerde yaşadığımız duygular anlatılmaz. Türk milletinin gücünü, kudretini sergiliyoruz. Türk pilotunu diğer pilotlardan ayıran özellik şu, Türk pilotu ilk nikahını gökyüzünde tayyaresi ile kıyıyor. Bizim ilk aşkımız tayyaremiz." şeklinde konuştu.

Gösterilerden sonra büyük ilgi gördüklerini ve gururlandıran tepkiler aldıklarını dile getiren Bakıcı, çeşitli söyleşilerde havacılıkla ilgilenen gençlerle bir araya geldiklerini, taşıdıkları bayrağı gençlere emanet edeceklerini anlattı.

Uçuş sonrası bakım 2 saat sürüyor

SOLOTÜRK'ün Bakım Subayı Üsteğmen İrfan Selvili ise F-16 uçağının bakım süreciyle ilgili bilgi verdi. Bakım ekibinin 9 kişiden oluştuğunu dile getiren Selvili, uçuş sonrası bakımların 2 saat sürdüğünü söyledi.

Gösterileri anlatan "SOLOTÜRK'ün yerdeki sesi" Basın ve Halka İlişkiler Subayı Alper Şen de 23 Nisan'da yeni gösteri paketinin ilk uçuşunun Çanakkale'de gerçekleştirildiğini anımsattı. Gösteriler sırasında izleyicilere manevraların, hareketlerin tanıtımını yaptığını kaydeden Şen, 2022'de yoğun gösteri programlarının bulunduğunu belirtti.

SOLOTÜRK gösterileri 11 yıldır ilgiyle izleniyor

SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetlerinin 100'üncü yıl dönümü kapsamında 2011'de kuruldu. Tek kişilik F-16 savaş uçağıyla gösteri uçuşları yapan SOLOTÜRK için özel tasarımlar yapıldı. SOLOTÜRK logosunda, tarih boyunca Türk milleti ve Türk Hava Kuvvetlerinin sembolü olan kartalın yeniden yapılandırılmış hali yer aldı.

Gösteri uçuşlarını izleyenlerin görebilmeleri için SOLOTÜRK uçağının alt kısmında ay-yıldıza yer verildi. Uçağın üst kısmına ise Türkiye ve Türk Hava Kuvvetlerinin 21'inci yüzyılın yıldızı olma idealini simgeleyen gümüş renkli yıldız yerleştirildi.

Uçağın kanadı üzerindeki mat siyah renk üzerine parlak siyah renkte yerleştirilmiş kartal ise havacıların özgür ruhunu ve kararlılığını anlatıyor. Uçağın burun kısmına doğru uzanan siyah ve gri çapraz çizgiler, havacıların hızlı düşünme ve karar verme, sürekli ilerleme ve sınır tanımama gibi niteliklerini betimliyor.

11 yılda 219 gösteri uçuşu yapıldı

Kurulduğu ilk yıl dünyanın en prestijli hava gösterisi İngiltere Fairford'da 29 ülke arasından en iyi gösteri uçuşu ödülünü alan SOLOTÜRK, 2017'de Slovakya'da en iyi gösteri uçuşu ödülüne, 2018'de dünyanın en prestijli hava şovu olarak gösterilen İngiltere RIAT'da yine "En İyi Solo Jet Gösteri Ödülü"nü almaya hak kazandı.

Bugüne kadar yurt içinde 152, yurt dışında 67 olmak üzere 219 gösteri yapan SOLOTÜRK büyük ilgiyle izlendi.