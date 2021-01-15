Sol örgütlerin kırsal kadroları tamamen tasfiye edilmiştir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir yandan devletin, bir yandan Diyarbakır ailelerinin eli Kandil'in iki yakasına sarılmıştır. Yılda 5 bin kişi katılırdı, geçen yıl sadece 52 kişi katılmıştır. Hiç merak etmesinler, kandırdıkları, kaçırdıkları o 52 kişiyi de geç olmadan onlardan kurtaracağız." dedi.

Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığında düzenlenen 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat (PÖH) Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Mezun olan 500 kadın özel hareket polisine hitaben "Bu mesleklerin ilhamı, gayreti, sorumluluğu önce Cenabıhak'tan, sonra da bu aziz milletin kendisinden gelir. İşte onun için eğer bu üniformayı giyiyorsanız Cenabıhakk'ı da bu milleti de iyi tanımak lazım." diyen Soylu, geçmişte elde edilen başarıları, çağ kapayıp çağ açan zaferleri anımsattı.

Soylu, yakın tarihte de tüm zorluklardan her seferinde güçlenerek ayağa kalktıklarına işaret ederek, "15 Temmuz gecesi son bir hamle daha yaptılar. Allah bilir belki de ellerini ovuşturup 'Bu sefer oldu, bu sefer tamam.' dediler ama biz Demet'le, Kübra'yla, Gülşah'la, Sevda'yla, Seher'le, Zeynep Başkomiser'le, güzel adam Önder Güzel Başkan'la, Mustafa Tecimen Başkan'la, Murat Amir'le, Oruç kardeşlerle ve şu anda maneviyatlarıyla burada olan o gecenin tüm şehitleriyle onların tüm hesaplarını yine altüst ettik. Yine hüsrana uğradılar." ifadelerini kullandı.

O tarihte 8 bin olan özel harekatçı sayısının bugün 22 bine, 264 bin olan polis sayısının 313 bine, 138 bin olan jandarmanın 203 bine, 4 bin 800 olan sahil güvenlik personelinin 7 bin 100'e, bekçi sayısının da 30 bine ulaştığına dikkati çeken Soylu, Türkiye'nin kendi İHA'larını, uçağını, arabasını üretmek için çalıştığını, sınır ötesinde mazlumlara umut olmak için Azerbaycan'da, Libya'da, İdlib'de, terörle Kato'da ve Tendürek'te mücadele verdiğini vurguladı.