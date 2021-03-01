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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 39 bin 604 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 22 Şubat-1 Mart'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 39 bin 604 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını bildirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 39 bin 604 kişi hakkında işlem yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu da cuma akşamı saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı belirtilen açıklamada, karara uymayanlar hakkında idari ya da adli işlem yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 26 Şubat Cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp 1 Mart Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 39 bin 604 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Salgınla mücadelemiz sona erip normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.

Aziz milletimize bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

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