Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona survivor salgın
Özel okullar telafi eğitimlerine ne zaman başlayacak ?
Özel okullar telafi eğitimlerine ne...
CHP salgın durumunda Huzurevleri için araştırma istedi
CHP salgın durumunda Huzurevleri için...
Bakan Varank: Son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz
Bakan Varank: Son iki çeyrekte...
Normalleşme sürecinin ilk uçuşu öncesi tören düzenlendi
Normalleşme sürecinin ilk uçuşu öncesi...
Restoran ve kafeler yeniden açıldı
Restoran ve kafeler yeniden açıldı

'Sokağa çıkma kısıtlaması kararına uymayan 9 bin 877 kişiye işlem yapıldı'

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması kararına uymayan 9 bin 877 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı" ifadesi kullanıldı.

'Sokağa çıkma kısıtlaması kararına uymayan 9 bin 877 kişiye işlem yapıldı'

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Sokağa çıkma kısıtlaması kararına uymayan 9 bin 877 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı" ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"64 ildeki 428 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır. Kontrollü sosyal hayatı öncelemek, bireysel önlemleri uygulamaya devam etmek, başarımızı kalıcı hale getirmek için şarttır. Market, AVM, restoran, kuaför, park ve sokak gibi dış mekanlarda maske ve mesafe kurallarını uygulamaktan asla vazgeçmemeliyiz.""

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.