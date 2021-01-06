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SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir
SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı...

SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir

Sağlık Bakanı Koca, "SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir." açıklamasında bulundu.

SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Spinal Muskuler Atrofi (SMA) kampanyasının 'kirli' yönü, bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur." ifadesini kullandı. 

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, omurilikte bulunan ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığı olan SMA hastalarına yönelik tedaviye ve bu konuda yürütülen kampanyaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Koca, şunları kaydetti:

"SMA kampanyasının 'kirli' yönü, bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir."

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