Siyasilerden Bartın'daki maden kazasıyla ilgili paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"İşçilerimizin kurtarılması için devletimiz tüm imkanlarıyla çalışmaktadır"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TTK Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağındaki patlama nedeniyle mahsur kalan işçilerin kurtarılması için devletin tüm kurum ve imkanlarıyla çalıştığını bildirdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlama haberini büyük üzüntüyle öğrendiklerini kaydetti.Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın'da, maden ocağında gerçekleşen patlamada hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
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