Sivas'ta otobüs devrildi, 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Geri gönderme merkezine götürülen düzensiz göçmenleri taşıdığı belirtilen, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otobüs, Malatya-Kayseri kara yolu Mazıkıran mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.