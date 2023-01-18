Sitelerde aidat krizi

Maaşlar etkiledi

Aidatların sunulan hizmetlere göre değiştiğini belirten Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay, “Daire sayısının dışında havuz, spor salonu, ısınma, güvenlik, bahçıvan gibi hizmetler nedeniyle aidat ücretler her binada farklı. Hatta bazı siteler tamamen aynı hizmeti vermesine rağmen ücretleri değişebiliyor. Bu noktada en önemli gideri çalışanların maaşları oluşturuyor. Asgari ücrete yüzde 55 zam gelmesiyle bu gider arttı. Ortak alanlardaki elektrik, su, doğalgaz giderleri de maliyet artışlarını etkiledi” dedi.

Yüzde 200’lere ulaştı

Aidatların kira bedeline yaklaştığını kaydeden Altınay, “Giderlere gelen zamlar nedeniyle aidatlara birçok sitede en az yüzde 50 oranında zam yapıldı Bazı sitelerde yapılan zam oranları yüzde 200’lere çıktı. İstanbul’da aylık 5000 TL istenilen lüks siteler var. Kira tutarına yaklaşan aidatlar site sakinlerini zorlamaya başladı. Hatta bazı sitelerde toplanan sakinler, eylemler yapmaya başladı” diye konuştu.

Gelir kapısına getirenler var

Sitelerdeki aidat belirleme süreci hakkında bilgi veren Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay “Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. Site sakinleri, bu genel kurullara katılarak maliyetleri takip edebilirler. Eğer aidatı fazla olduğunu düşünüyorlarsa itiraz edebilirler. Yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine sebebi de bildirilmek şartıyla, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir. Bazı sitelerde yöneticilik, gelir kapısı haline getirilmiş durumda. O nedenle site sakinleri harcamaları denetlemeli” ifadelerini kullandı.

Ödemesi zorunlu mu?

Kiracının havuz, otopark, spor salonu gibi olanaklardan faydalanmadığını belirtip aidatı ödememe hakkı konusunda ise Altınay, şunları söyledi: “Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödememe hakkı bulunmuyor. O nedenle tüm apartman sakinleri aidatını demek zorunda"...