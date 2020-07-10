Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona salgın survivor corona
Türkiye'de işsizlik oranı 0,2 puan azalışla yüzde 12,8 oldu
Türkiye'de işsizlik oranı 0,2 puan...
Barolara ilişkin kanun teklifinin 12 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi
Barolara ilişkin kanun teklifinin 12...
Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu
Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24...
Trump'dan çok yakın zamanda Kovid-19 aşısının duyurulabileceği açıklaması
Trump'dan çok yakın zamanda Kovid-19...

Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda 5 teröristin daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu, böylece yılbaşından bu yana teslim olanların sayısının 100'e yükseldiğini bildirdi.

Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, emniyet ve jandarma unsurlarının, bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi ve İstihbarat Başkanlıklarınca sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 5 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Teröristlerden S.Y'nin 2012'de, Ö.B'nin 2013'te, H.Ç'nin 2014'te, O.C.Y'nin 2015'te, F.K'nin 2016'da terör örgütüne katıldığı tespit edildi. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 100'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.