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Sinovac hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor

Bakan Koca, Sinovac aşısının Türkiye Faz 3 sonuçlarının bugün açıklandığını belirterek, "Genel etkinlik yüzde 83,5 ve hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde." dedi.

Sinovac hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Çin'de geliştirilen Sinovac aşısının bugün açıklanan Türkiye Faz 3 sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz 3 sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik yüzde 83,5 ve hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde."

Anahtar Kelimeler:
SinovacAşıKovid19
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