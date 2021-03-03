Hacettepe Üniversitesinden yapılan açıklamada, ''Faz 3 sonuçlarına göre, Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5; hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100.'' ifadelerine yer verildi.
Sinovac aşısının etkililiği açıklandı
Hacettepe Üniversitesinden yapılan açıklamada, ''Faz 3 sonuçlarına göre, Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5; hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100.'' ifadelerine yer verildi.
03 Mart 2021 Çarşamba 13:03
Hacettepe Üniversitesinden yapılan açıklamada, ''Faz 3 sonuçlarına göre, Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5; hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100.'' ifadelerine yer verildi.