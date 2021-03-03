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Sinovac aşısının etkililiği açıklandı

Hacettepe Üniversitesinden yapılan açıklamada, ''Faz 3 sonuçlarına göre, Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5; hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100.'' ifadelerine yer verildi.

Sinovac aşısının etkililiği açıklandı

Hacettepe Üniversitesinden yapılan açıklamada, ''Faz 3 sonuçlarına göre, Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5; hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100.'' ifadelerine yer verildi.
 

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