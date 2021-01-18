Sınır hattında terör örgütü PKK'nın finans kaynağına büyük darbe vuruldu

Van ve Hakkari'de uyuşturucuyla mücadeleyi kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, 2020 yılında yaklaşık 11 ton uyuşturucu, 1 milyon 560 bin kök Hint keneviri ve 5 ton asit anhidrit ele geçirerek uyuşturucu tacirlerine adeta nefes aldırmadı.

İran ve Irak sınırını son yıllarda kurulan üs bölgeleriyle kontrol altında tutan, kent merkezlerinde başarılı operasyonlar gerçekleştiren jandarma ve emniyet müdürlüğü ekipleri, Hakkari ve Van üzerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatını büyük oranda önledi.

Terör olaylarının azalmasıyla uyuşturucuyla mücadeleye ağırlık veren güvenlik güçleri, bölgeden batı illerine, oradan da Avrupa ülkelerine götürülmek istenen uyuşturucuya geçit vermedi.

Narkotik dedektör köpekleri sayesinde en gizli bölmelere yerleştirilen, kokuyu önlemek için kullanılan yöntemlere rağmen uyuşturucu tacirlerinin oyununu bozan güvenlik güçleri, terör örgütünün en büyük finans kaynağına da büyük darbe vurdu.

Son yıllarda ele geçirilen uyuşturucu miktarında Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Van'da güvenlik güçlerince 2020 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda 5 ton 622 kilogram eroin, 738 kilogram sentetik uyuşturucu, 1 ton 281 kilogram esrar ve 254 kilogram afyon sakızı, 1 milyon 560 bin kök Hint keneviri ele geçirildi, işlem yapılan 1735 şüpheliden 342'si tutuklandı.

Hakkari'de de geçen yıl önemli operasyonlara imza atan güvenlik güçleri, 2,5 ton eroin, 500 kilogram esrar ve 5 ton asit anhidrit ele geçirdi.

Bu yıl da uyuşturucuyla mücadeleyi kararlılıkla sürdüren jandarma ve emniyet birimleri, yılbaşından bu yana Van'da 130, Hakkari'de 350 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

"Güvenlik güçlerimiz, İran ve Irak sınırında canla başla görev yapıyor"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine, 2020 yılında kentin en huzurlu, en güvenli dönemini yaşadığını söyledi.

Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlara imza attığını belirten Akbıyık, uyuşturucuyla da kararlı mücadelenin yürütüldüğünü dile getirdi.

Polis ve jandarma ekiplerinin özverili çalışmalarıyla geçen yıl ele geçirilen uyuşturucu miktarında kentin tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştıklarını vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Ele geçirilen eroin 2,5 tonu buldu. Bu, son birkaç yılın toplamı kadardır. Gerek polisimiz gerek jandarmamız, İran ve Irak sınırında canla başla görev yapıyor. İnsanlarımızın zehirlenmesini engellemek için gösterilen büyük fedakarlıklarla bu oranlara ulaştık. 5 ton asit anhidrit ele geçirildi ve bundan da büyük oranda eroin yapıyorlar. Terörle uyuşturucu birbiriyle bağlantılı. Terörün bitişiyle inşallah uyuşturucuya yönelik faaliyetleri de var gücümüzle, devletin tüm imkanlarıyla, polisimiz, jandarmamız, askerimizle önleyeceğiz."