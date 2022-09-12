Silivri'deki cezaevinin tabelası 'Marmara Cezaevi' olarak değiştirildi
İstanbul'da bulunan Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın tabelası, Adalet Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda "Marmara Ceza İnfaz Kurumları" olarak değiştirildi.
GÜNCEL 12.09.2022, 20:41
Adalet Bakanlığının Silivri Cezaevi'nin adının "Marmara Cezaevi" olarak değiştirilmesi kararının ardından cezaevi kampüsünün girişinde bulunan tabelada değişiklik yapıldı.
Tabelada yer alan "Silivri" yerine "Marmara" yazısı asıldı.
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