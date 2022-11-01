Sessiz İstifa’yı engelleyecek 7 altın kural

Kariyer mimarı Ayşen Laçinel’den “Sessiz İstifa” sürecinin önüne geçmek için altın tavsiyeler

Çalışanlar da, etinden, sütünden, derisinden faydalanılırcasına, çalıştırılma hissi özellikle pandemi ile kabul edilemez bir hale geldi. Hayat kaçıyor, sadece çalışmak ve hayatı kaçırma endişesine, bir de düşük maaş, kıymet görmeme, iş yerine aidiyetsizlik, uzun mesai saatleri gibi çeşitli nedenler de eklenince, “sessiz istifa” süreci son dönemde ülkemizde ve dünya genelinde hızla yaygınlaşmaya devam ediyor.

Sessiz istifayı durdurmak için izlenecek 7 temel strateji nedir?

Geçtiğimiz günlerde gençlerin kariyer platformu Youthall’in açıkladığı ‘sessiz istifa’ araştırmasının sonuçlarını değerlendiren AL Danışmanlık Genel Müdürü ve Kariyer mimarı Ayşen Laçinel, sessiz istifayı durdurmak ve böylesi bir durumun yaşanmaması için izlenecek stratejiler hakkında şunları söyledi:

1-İnsan kaynakları yönetim yaklaşımı ve sistemi güncellenmeli ve değerler yaklaşımı ile güçlendirilmelidir.

2-Yetenek yönetimine önem verilmelidir.

3-İşe giriş oryantasyonu ve kişisel gelişim ve liderlik programları, bireysel koçluk ve psikolojik danışmanlık seansları eğitim programlarında yer almalıdır.

4-Fark katanın fark edileceği performans ve ödül sistemleri kurulmalıdır.

5-Tüm liderlere ve yöneticilere, takımlarını takım oyuncularını duygularını anlayacakları, katacakları değeri ifade edip desteklenecekleri yönetim becerileri kazandırılmalıdır. Bunun için duygusal zeka eğitimleri ve koçluk yaklaşımı eğitimleri verilmelidir.

6-İnsanın tüm hayat alt başlıklarının dikkate alınacağı, bütünleşik insan kaynakları paketleri hazırlanmalıdır.

7-Anlatmadan önce anlamayı, sonra değerlendirmeyi ve mutabakata varmayı sağlayacak iletişim sistemi hayata geçirilmelidir.

Pozitif ve hızlı dönüşüm sağlamanın 4 temel kuralı nedir?

Çalışanların değer görmeyi isterken, işletmelerin başarılı ve sürdürülebilir olmayı hedeflediğini kaydeden Kariyer mimarı, marka ve iletişim gurusu Ayşen Laçinel, hem bireysel, hem kurumsal anlamda verdiği eğitimlerde ve bireysel koçluk seanslarında anlattığı pozitif ve hızlı dönüşüm sağlamanın temel kurallarına dair şunları açıkladı:

1- Her şirket ve her insan ayrı bir değerdir. Önce bu değeri ve farklılıklarını bilmek gerekir.

2-Esas olan şirketin ve bireyin bugünkü durumunun tam olarak ne olduğudur. Yani, bireyin hayatında hangi çizgide olduğu, duyguları, düşünceleri, potansiyeli, fırsatları, riskleri vb nelerdir, öncelikle bunlar bilinmelidir. Aynı süreç, şirketler için de geçerlidir. Şirketin, sektöründeki ve pazardaki yeri, güçlü yönleri, farklılıkları, potansiyeli, riskleri vb yönleri sıralanmalıdır.

3-Bugünü anladıktan sonra, hayaller ve hedefler belirlenmelidir. Bu hayallerden ve hedeflerden, hangilerinin ana hedef, hangilerinin alt hedef yapılacağına karar verilmelidir. Hedefe veya hedeflere ulaşmak için doğru yol haritası ve ana stratejiler belirlenmelidir.

4-Bugünü sağlıklı ve sağlam hale getirerek, hedeflere doğru ve plana göre tercihler yapılmalıdır ve yola çıkılmalıdır.