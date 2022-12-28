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Şentop: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı için başvurum var
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığına ilişkin, "Benim başvurum var. Farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin başvuruları da olacak." dedi.
GÜNCEL 28.12.2022, 13:53
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Kaynak: AA
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