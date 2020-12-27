Şemdinli'de çığ düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada, Şemdinli ilçesindeki bir üs bölgesinin kar nedeniyle kapalı olan yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düştüğü belirtildi.

Açıklamada, 2 askerin çığ altında kaldığı, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlerden birinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü kaydedildi.

Çığ altındaki askeri arama/kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Şehit Uzman Çavuş Özbent'in ailesine acı haber verildi

Şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Özbent'in (30) İzmir'deki ailesine şehadet haberi verildi.



Torbalı Kaymakamı Ercan Öter ve askeri yetkililer, Özbent'in şehadet haberini, Ayrancılar Mahallesi'nde ikamet eden babası Mevlüt ile annesi Ayten Özbent'e ulaştırdı.



Şehidin yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı. Şehit Özbent'in babasının bulunduğu eve ve sokağına Türk bayrakları asıldı.



Üç kardeşin en küçüğü ve bekar olduğu öğrenilen şehit Özbent'in cenazesinin, Ayrancılar Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Arama kurtarma çalışmalarını Vali Akbıyık koordine ediyor

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Şemdinli'de bulunan üs bölgesinin kar nedeniyle kapanan yolunun açılması için çalışma gerçekleştiren askeri iş makinesinin üzerine çığ düştüğü belirtilerek, iki askerin çığ altında kaldığı ifade edildi.

Olay yerine bölgede bulunan hudut birlikleri, Hakkari JAK Timi ve AFAD personelinin hızla intikal ettirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir personelimiz ağır yaralı olarak kurtarılarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur. Şu an itibarıyla olay yerinde Hakkari Valisi İdris Akbıyık koordinasyonunda Hakkari, Van, Erzurum AFAD ekipleri, Hakkari JAK timi olmak üzere 37 uzman personel, hudut ve jandarma komando birlikleri tarafından çığ altında kalan diğer personelimizi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."