Selçuk: 5 milyon liralık acil yardım ödeneği çıkardık Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, İzmir'deki depremle ilgili, "5 milyon liralık acil yardım ödeneği çıkardık. 3 milyon lira da AFAD göndermişti. Dolayısıyla 8 milyonluk bir acil yardım ödeneğimiz ulaşmış durumda." dedi.

31 Ekim 2020 Cumartesi 11:20