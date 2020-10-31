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Selçuk: 5 milyon liralık acil yardım ödeneği çıkardık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, İzmir'deki depremle ilgili, "5 milyon liralık acil yardım ödeneği çıkardık. 3 milyon lira da AFAD göndermişti. Dolayısıyla 8 milyonluk bir acil yardım ödeneğimiz ulaşmış durumda." dedi.

Selçuk: 5 milyon liralık acil yardım ödeneği çıkardık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'deki depremle ilgili,  "5 milyon liralık acil yardım ödeneği çıkardık. 3 milyon lira da AFAD göndermişti. Dolayısıyla 8 milyonluk bir acil yardım ödeneğimiz ulaşmış durumda." dedi.

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