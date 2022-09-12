Şehitlerimizi uğurladık

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın naaşı, cenaze töreni için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene katılan Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehidin annesi Ayşe, babası Orhan Yıldırım ile yakınlarına başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yıldırım'ın cenazesi, Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kalkan, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan'ın (28) Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Asri Mezarlık Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene, şehidin babası Yusuf ve eşi Gül Kalkan ile yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Vali Erdinç Yılmaz, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Törene 3 aylık kızları Yaren ile katılan şehidin eşi Gül Kalkan ve baba Yusuf Kalkan, üzüntü yaşadı.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kalkan'ın naaşı, Osmaniye Garnizon Şehitliği'nde defnedildi.

Şehit Piyade Astsubay Gökhan Ağıl, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın naaşı, Turhal Devlet Hastanesi morgundan alınarak Osmangazi Mahallesi'ndeki annesinin evine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Turhal Belediyesi önünde hazırlanan alana taşındı. Burada şehidin babası Ziya Ağıl, annesi Nuran Yıldız ve yakınları şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.