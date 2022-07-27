Şehitlerimizi son yolculuklarına uğurladık
Pençe 1-2 Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal ve Mevlüt Yoğurtcu toprağa verildi.
Pençe 1-2 Harekat bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek, memleketi Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde toprağa verildi.
Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına uçakla getiren şehit Taşyürek'in cenazesi, Çobanlar ilçesine bağlı Kale köyündeki babaevine götürüldü.
Helallik alınması sırasında Taşyürek'in ailesi ve yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve il protokolü, burada şehit ailesine taziyelerini iletti.
Daha sonra Kale İlkokulu bahçesine götürülen Taşyürek'in cenazesi, İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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