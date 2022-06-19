Şehit yakınlarından Babalar Günü'nde şehitlik ziyareti

Şehit yakınları, Babalar Günü'nde, Cebeci Askeri Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Şehitliğe sabah saatlerinde gelen şehit aileleri, yakınlarının mezarları başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Çocuklarının kabirlerini temizleyen bazı anne ve babalar kabirlerin yanı başına oturarak, duygusal anlar yaşadı.

Şehit çocukları da babalarına dua etmek için geldikleri kabristanda mezarlara bakım yaptı ve çiçek bıraktı.

Şehitliğe ziyarette bulunanlar arasında, emekli astsubay Hamit Köse de vardı.