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Şehit polis memuru Sedat Gezer son yolculuğuna uğurlandı
Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısında şehit düşen polis memuru Sedat Gezer'in cenazesi toprağa verildi.
GÜNCEL 27.09.2022, 15:14
İki çocuk babası Gezer'in (48) cenazesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından törenin yapılacağı İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi.
Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehidin annesi Nafiye ve eşi Medine Gezer ile yakınlarına başsağlığı diledi.
Bakan Soylu, şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından yaptığı konuşmada, "bir sınav dünyasında" bulunulduğunu söyledi.
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