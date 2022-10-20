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Şehit polis memuru Hızır Bekir Baybörü son yolculuğuna uğurlandı
Balıkesir'in Havran ilçesinde 8 Ekim'de trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan polis memuru Hızır Bekir Baybörü'nün cenazesi Ankara'da toprağa verildi.
GÜNCEL 20.10.2022, 15:03
Şehit Baybörü için öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin tabutu başında polisler nöbet tuttu.Şehidin eşi İrep, oğlu Mete, annesi Yaşar ve babası Abdullah Baybörü ile yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, kortej eşliğinde cami avlusundan çıkarılarak Karşıyaka Şehitliği'ne götürüldü.
Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara Valisi Vasip Şahin, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da katıldı.
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